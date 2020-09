Filho que teria matado a mãe alega que crime ocorreu por “influência espiritual”

A Delegacia da Mulher de Araucária ouviu na tarde desta quinta-feira, 10 de setembro, Lorenzo Cezar Muniz, 38 anos. Ele é o principal suspeito de ter matado a própria mãe, Ana Maria Muniz, 79 anos, e foi preso em flagrante.

O crime foi cometido com requintes de crueldade, na casa em que ambos moravam, na rua Raimundo Suckow, no jardim Iguaçu, bem próximo à igreja católica do Iguaçu. De acordo com o inicialmente apurado pela investigação do caso, Ana Maria foi morta por volta 22h horas desta quarta-feira (9).

Em depoimento prestado à autoridade policial na tarde de hoje, Lorenzo não confessou o crime, mas disse que a morte pode ter ocorrido por “influência espiritual”. Segundo ele, por volta das 22h de ontem, ele e a mãe teriam ido orar, sendo que – do nada – ela teria começado a agredi-lo, batendo em seu rosto e jogando-lhe contra o sofá. Ainda segundo o suspeito, sua mãe parecia ter força descomunal, foi quando ele começou a gritar “em nome de Jesus”. Neste momento, contou, os cabelos da mãe teriam começado a cair e os olhos ficaram escuros e pareciam estar virados.

Tão logo concluiu o depoimento, a delegada Gislaine Ortega Pineda decidiu pela manutenção de sua prisão em flagrante e enviou o caso à Vara Criminal de Araucária, que decidirá se converte a prisão em preventiva.

Entenda o caso

Conforme relato dos guardas municipais que atenderam a ocorrência, ao chegar à cena do crime eles se depararam com a idosa já morta no que seria a sala da casa. Ela estava parcialmente nua, com boa parte do couro cabeludo escalpelado. Pelo menos um dos olhos de Ana Maria foi arrancado estava largado próximo ao corpo. Um cachorro de porte pequeno também foi morto e seu corpo estava jogado sobre o pescoço da mãe de Lorenzo.

Ainda conforme o relato da GM, Lorenzo estava caído na parte de trás da casa. Ao seu lado estava um botijão de gás. A mangueira da válvula estava dentro da boca do filho de Ana Maria.

Os guardas acionaram o SIATE e um helicóptero da Polícia Militar fez o transporte do homem até o Hospital do Rocio, em Campo Largo. Seu estado de saúde, porém, não era grave. Ele foi medicado e recebeu alto. De lá, foi conduzido diretamente à Delegacia, onde foi ouvido e recebeu voz de prisão.