Filho suspeito de ter matado o pai a machadadas e picaretadas é preso

Na manhã de quinta feira, 18 de dezembro, policiais civis de Araucária cumpriram mandado de prisão contra Murilo Weber, suspeito de ter matado o próprio pai Cezar Weber, com golpes de picareta e machado. O crime hediondo, que chocou a comunidade, aconteceu na madrugada de domingo, dia 15, por volta das 4 horas, na rua Dozulina Furlin Buiar, no jardim Santa Regina, bairro Cachoeira. O motivo teria sido a recusa do pai em dar dinheiro para o filho comprar cocaína.

No dia do fato, o próprio Murilo acionou a polícia afirmando que teria encontrado o corpo de seu pai, sem vida, na residência. Ao chegar no local do crime, os investigadores da polícia civil receberam informações preliminares de guardas municipais e da PM, que atendiam o local de morte. Já desconfiada das versões apresentadas por Murilo, que estava no local do crime e se contradizia a cada versão dada, a polícia fez várias diligências.

Testemunhas foram ouvidas. imagens de câmeras da região coletadas e o relatório então foi apresentado ao delegado Tiago Wladyka, que representou pela prisão preventiva de Murilo.

Com o mandado de prisão em mãos, o delegado e os investigadores efetuaram a prisão de Murilo, que uma vez preso, finalmente confessou ter matado o pai, mas alegou que o fez porque era violentado quando criança. Ele permanece detido na Delegacia de Araucária, onde permanecerá à disposição da justiça.