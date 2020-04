Filhotes que perderam a mãe por maus tratos procuram um lar

Na manhã de quinta-feira, 2 de abril, o Pelotão Verde da Guarda Municipal de Araucária prestou apoio a Secretaria de Meio Ambiente para autuar um indivíduo que havia sido multado por maus tratos de animais. A denúncia contra ele chegou à SMMA há cerca de dois meses, quando as equipes de fiscalização estiveram na sua residência, localizada no bairro Campina da Barra, e encontraram uma cadela com cinco filhotes, que estavam mamando, mesmo com a mãe já morta. A principal suspeita é de que a causa da morte tenha sido o abandono, com a falta de água e comida.

O veterinário do Meio Ambiente tentou por diversas vezes localizar o dono dos animais, mas somente nesta quinta-feira é que conseguiu encontrá-lo em casa e aplicar a multa de R$ 3.500,00. Ele alegou que sempre estava ausente de casa por causa do trabalho.

Na ocasião da primeira visita, os filhotes haviam sido recolhidos e levados para um lar provisório, onde receberam tratamento veterinário e foram colocados para adoção. Porém, até o momento, apenas uma fêmea já foi adotada, os outros quatro aguardam por um novo lar.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação