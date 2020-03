Fim de semana quente e seco em Araucária. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

A temporada de termômetros próximos dos 30°C voltou ao Estado durante esta semana. Segundo o Instituto Simepar, o ar seco e quente vai impedir a formação de nuvens de chuvas em todo Paraná, o que elevará as temperaturas e deixará a umidade relativa na casa dos 40%.

A quinta-feira, 12 de março, terá alguns períodos de sol encoberto, mas isso não irá interferir na máxima, que chega aos 30°C durante a tarde. Na sexta-feira, 13, o sol volta a brilhar no município logo nas primeiras horas da manhã, a mínima prevista é de 14° e máxima de 31°C, sem probabilidade de chuvas.

No sábado, 14, a expectativa é de que os termômetros fiquem próximos dos 27°C, com tempo firme e aberto sem nenhuma chance de chuva. Já no domingo, 15, a máxima pode chegar à marca dos 32°C, com sol e baixa umidade relativa do ar.