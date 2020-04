Fim de semana será quente em Araucária

Foto: Marco Charneski

A massa de ar seco, presente no Estado desde o fim do mês passado, continuará exercendo força por mais esta semana de abril. A previsão do Instituto Simepar é para que o tempo siga estável e ensolarado no município até o domingo, 26, onde nuvens pesadas cobrirão o céu, mas não trarão chuva.

Nesta quinta-feira, 23, os termômetros chegarão aos 26°C ao longo da tarde, sem nenhuma chance de chuva. A sexta-feira, 24, será ensolarada e também com máxima de 26°C. O sabadão, 25, tem a mínima prevista de 15°C, subindo para 27°C de máxima durante a tarde, a probabilidade de chuvas é de 0%. No domingo, 26, o sol dará lugar a muitas nuvens, mas a máxima chega aos 28°C com poucas chances de chuva na cidade.