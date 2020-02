Fim de semana terá vacinação no Parque Cachoeira

Os cidadãos que ainda não se vacinaram terão, neste fim de semana, mais uma chance de se imunizar. Em mais uma estratégia para dar oportunidade de acesso às vacinas contra Sarampo e Febre Amarela, a Secretaria de Saúde de Araucária (SMSA) realizará uma ação no Parque Cachoeira, nos dias 29 e 1° de março, das 15h às 20h. Os moradores devem comparecer com carteira de vacinação e um documento de identificação com foto à Casa das Palavras Brincantes, que fica logo na entrada do Parque. A vacinação é aberta para moradores de todas as regiões do município.

Araucária aderiu à Campanha de Vacinação contra o Sarampo, seguindo a orientação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Desde o dia 10, até o dia 13 de março, todas as unidades básicas de saúde estão abertas e vacinando a população. Durante este período também ocorre no município uma intensificação da vacinação contra a Febre Amarela. A Campanha contra o Sarampo tem como público-alvo pessoas de 05 a 59 anos de idade. Para as faixas etárias de 5 a 19 anos e de 30 a 59 anos a vacinação contra o Sarampo ocorrerá após constatação da necessidade conforme o histórico vacinal da carteirinha. Já para quem tem de 20 a 29 anos (público que tem se mostrado mais vulnerável ao Sarampo), a vacinação deverá ocorrer para todos, mesmo que esteja em dia com a vacina (salvo em situações nas quais a vacina é contraindicada).

No caso da Febre Amarela, é importante que pessoas de 9 meses a 59 anos tenham recebido a vacina. A preocupação maior é com quem trabalha, estuda, passeia, pesca ou vai a eventos na área rural, mesmo que esporadicamente. No caso das crianças, a vacina contra a febre amarela já está prevista no calendário (em duas doses). Quem não tem a dose ou não sabe se tomou deve buscar orientação na unidade básica de saúde. Após a vacina, o organismo leva 10 dias para criar os anticorpos que garantem a proteção.

CONTRAINDICAÇÕES

Os profissionais das unidades básicas de saúde podem orientar os moradores sobre possíveis dúvidas quanto a situações específicas de contraindicação da vacina. Gestantes, pessoas com HIV e transplantados de medula óssea são alguns dos exemplos de situação em que a vacina contra o Sarampo não é indicada. Em regiões onde há evidência da circulação ativa do vírus da febre amarela, como Araucária, as pessoas maiores de 60 anos poderão ser vacinadas após avaliação pelo serviço de saúde, que verificará se a pessoa possui doenças que contraindicam a vacinação.

Texto: PMA