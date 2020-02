Final de semana começa com dois mortos em confronto com Rone

Dois homens que dirigiam um carro com alerta de roubo acabaram morrendo após terem a péssima ideia de não acatar a orientação de uma equipe da Rone para que parassem o veículo e, pior, quando forçados a isto, saírem do automóvel atirando contra os policiais.

A ocorrência aconteceu na noite desta sexta-feira, 28 de fevereiro, na rua Albino Ferreira, no cruzamento com a PR-421, no bairro Barigui, divisa com Curitiba. De acordo com informações prestadas pela Polícia Militar, os dois homens aparentavam ter idade entre 20 e 25 anos e teriam participado do furto de dois veículos em uma unidade básica de saúde, em Colombo. Isto na quinta-feira (27).

Um destes carros já havia sido localizado na mesma quinta-feira. Porém, o outro, um Fiat Toro, permanecia em posse dos bandidos. Na noite desta sexta, enquanto faziam patrulhamento pela bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), os policiais avistaram o veículo, checaram a placa e constaram que ela não batia com a marca do automóvel.

Por conta disso, iniciaram acompanhamento tático e orientaram a parada dos veículos. Os ocupantes, porém, não acataram a ordem e fugiram. Os policiais da Rone acompanharam o veículo até Araucária, quando os dois rapazes acabaram batendo o automóvel e saíram dele atirando contra a equipe, que se obrigou a reagir. No confronto, os dois acabaram baleados. O Siate foi acionado, mas pouco pode fazer. Com os dois bandidos foram localizados um revólver e uma pistola ponto quarenta. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica foram acionados. O IML recolheu os corpos e os encaminhou à sua sede em Curitiba.

Um dos bandidos trajava calca jeans azul, tênis laranja e jaqueta do tipo camuflada, tinha 1,75m de altura e 68 quilos. O outro vestia calça jeans preta, camisa azul, tênis preto e blusa de moletom bordô, tinha 1,70 de altura e 74 quilos. A identificação oficial dos dois, porém, não havia sido confirmada até a manhã deste sábado (29).

Foto: Colaboração