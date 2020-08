Foragido que conduzia moto com luz da placa apagada foi detido

No início da madrugada de domingo, 2 de agosto, a Guarda Municipal patrulhava preventivamente a rua São Vicente de Paulo, no Centro, quando se deparou com uma motocicleta que estava com a luz da placa apagada. O fato levantou suspeita da equipe, que realizou a abordagem.

Na revista pessoal e da moto, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao checar os documentos do condutor, a GM descobriu que ele era procurado pela Justiça. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, para cumprimento do mandado de prisão.

Foto: divulgação