Força tarefa limpa área de preservação ambiental no jardim Maranhão

A Guarda Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente realizaram uma força tarefa para limpar uma área de preservação ambiental localizada na rua Atílio Busquete, com a Maria Sobânia, no jardim Maranhão. Um andarilho havia construído um barraco no terreno, e estava recolhendo outras pessoas da rua para o uso de drogas. No local também havia bastante lixo.

Vizinhos fizeram várias denúncias através do Meio Ambiente e do fone da GM 153, pedindo que o andarilho fosse retirado do terreno e que a Prefeitura fizesse a limpeza do mesmo. Na semana passada as equipes estiveram na área e pediram para que o homem saísse. Dessa vez retornaram para desmontar o barraco e recolher o lixo e os entulhos.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1221 – 16/07/2020