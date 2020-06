Forças policiais cumprem mandados de busca e apreensão e prendem traficantes de drogas no Capela Velha

Quatro pessoas, entre elas um adolescente, suspeitas de integrarem o tráfico de drogas, foram presas na tarde desta quinta-feira, 18 de junho, em Araucária. Em uma operação que reuniu as polícias Civil, Militar, Guarda Municipal de Araucária e o Canil da GM de Curitiba foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, solicitados pelo Delegado Tiago Wladyka à juíza da Comarca de Araucária. Com os mandados em mãos, os policiais, juntamente com cães farejadores, prenderam duas pessoas por tráfico de drogas, um adolescente por ato infracional e outra pessoa por uso de drogas.

“As forças policiais de Araucária, com o apoio do Canil da Guarda Municipal de Curitiba, mais uma vez enfrentaram o tráfico de drogas na cidade. Além de prender essas pessoas, também identificamos outros traficantes que conseguiram escapar minutos antes dos policiais chegarem”, disse o delegado.

Num primeiro momento as equipes não acharam nada nos endereços relacionados, porém, o cão farejador da GM de Curitiba indicou a casa vizinha, demonstrando que na parte da frente, embaixo de alguns restos de materiais de construção, havia um tablete de maconha.

Os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Araucária para providências e o adolescente foi conduzido para a Delegacia da Mulher e do Adolescente da cidade.

Foto: divulgação