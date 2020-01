Fórum de Araucária oferece curso para formação de conciliadores e mediadores judiciais

Entre os dias 22 e 28 de janeiro estarão abertas as inscrições para os interessados em se tornar conciliadores e mediadores judiciais. A capacitação é oferecida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de Araucária.

O curso está programado para começar no dia 10 de fevereiro e terá 40 horas de duração, divididos em aulas teóricas e práticas, as quais acontecerão no próprio Fórum de Araucária.

Entre os requisitos para se inscrever estão idade mínima de 18 anos, residir em Araucária e não exercer atividade político-partidária. Como as vagas para o curso são limitadas, a seleção dos participantes será feita por meio de entrevistas pessoais e análise da ficha de inscrição.

Todas as regras do processo seletivo constam do edital abaixo. Quem se interessar deve baixar a ficha de inscrição, preenchê-la e enviar para o email [email protected] Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por meio do whatsapp 41 98839-6692.