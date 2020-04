Frente fria promete mudar o tempo no município

Foto: Marco Charneski

Segundo a previsão do Instituto Simepar, mudanças sutis começarão a acontecer no clima de Araucária. Uma área de instabilidade, aliada à aproximação de uma frente fria, prometem reduzir as temperaturas e deixar os próximos dias mais nublados e chuvosos.

Nesta segunda-feira, 6 de abril, os termômetros poderão chegar aos 30°C, contudo, durante a tarde, fortes pancadas de chuva cairão de forma isolada. Na terça-feira, 7, a probabilidade de chuvas cai, assim como as temperaturas. Mínima de 15°C e máxima de 23°C. Ainda com céu nublado, a quarta-feira, 8, tem tudo para ser abafada, típica do Estado, com mínima de 14°C e máxima de 25°C.