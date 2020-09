Frente fria se aproxima, mas ainda assim não traz chuvas em Araucária

O sol continuará predominando no céu ao longo desta semana em Araucária, o que favorece a elevação das temperaturas em todo Estado. Segundo o Instituto Simepar, uma frente fria se aproximará do Paraná na terça-feira, 15 de setembro, contudo, a probabilidade de chuvas é pequena no município, agravando a estiagem.

Nesta segunda-feira, 14, os termômetros chegarão aos 29°C, com a umidade relativa do ar próxima dos 25%. Na terça-feira, 15, o clima muda sutilmente na cidade em função da frente fria. Portanto, a mínima despenca para 8°C e a máxima não passará dos 20°C, sem probabilidade de chuvas. A quarta-feira, 16, terá grandes períodos de sol, mas parte do dia será nublado. A mínima prevista é de 12°C e a máxima volta a subir, alcançando os 27°C.