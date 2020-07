Frente fria trará mudança no clima

Foto: Carlos Poly

Por influência dos ventos vindos de países vizinhos, uma área de instabilidade promete mudar o clima em Araucária durante os próximos dias. Segundo a previsão do Instituto Simepar, ao longo desta semana as chuvas voltam a aparecer no município, acompanhadas de um queda significativa nas temperaturas.

Nesta segunda-feira, 27 de julho, a máxima chega aos 24°C, com poucas chances de chuva e céu nublado. Já na terça-feira,28,apesar da máxima de 25°C, a partir das 18h pancadas de chuva podem surgir na região, derrubando as temperaturas para a casa dos 16°C. Portanto, a quarta-feira, 29, promete ser mais gelada. A mínima prevista será de 9°C e máxima de 14°C, com pancadas a qualquer momento do dia.