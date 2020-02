Friozinho e chuvarada farão parte deste início de semana no município

Foto: Marco Charneski

Araucária, nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, amanheceu mais gelada e chuvosa. Segundo a previsão do Instituto Simepar, a frente fria que vem se deslocando em direção ao Estado, vinda de São Paulo, ocasionará mais áreas de instabilidade, deixando o tempo na cidade tipicamente curitibano.

Hoje os termômetros não sobem muito, ficando nos 19°C, com chances de chuvas de 95% e céu encoberto. Na terça-feira, 11, mesmo sem a presença do sol, a máxima sobe para os 22°C, e as probabilidades de pancadas caem. A quarta-feira, 12, será chuvosa, com mínima de 15°C e máxima de 24°C.