Friozinho volta com tudo neste fim de semana

Foto: Marco Charneski

O avanço de uma frente fria no Estado mudará sutilmente o clima na cidade durante este fim de semana. De acordo com a previsão do Instituto Simepar, os próximos dias serão de temperaturas mais baixas e, apesar da chuva esperada para sexta-feira, 22 de maio, as pancadas não permanecerão no município por muito tempo.

Nesta quinta-feira, 21, o dia continua ensolarado, com máxima de 26°C, mais sem chances de chuvas. Já a sexta-feira, 22, amanhecerá encoberta por nuvens carregadas, a mínima será de 16°C e a máxima chega aos 24°C.

O sol volta a aparecer Araucária no sábado, 23, mas a mínima alcança os 9°C e a máxima não passa dos 17°C, e apesar do friozinho, a chuva não volta a dar as caras. A manhã de domingo, 24, será gelada, mínima de 5°C e a máxima não passará dos 17°C, mesmo acompanhada de sol.