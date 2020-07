Funcionário de loja é preso por importunar sexualmente uma cliente

Na quarta-feira, 8 de julho, a Guarda Municipal foi acionada para atender uma situação de importunação sexual em uma loja localizada no centro da cidade. O chamado foi feito pelo pai da suposta vítima, e este dizia que sua filha havia sido assediada por um funcionário do estabelecimento. No local, a moça relatou que o suposto molestador teria atendido todos os clientes e quando ficaram sozinhos, ele teria pedido para ela retirar a máscara que usava, teria saído detrás do balcão e a abraçado por trás com força, apertando também sua cintura. Logo depois, ele teria retornado para trás do balcão, e ela teria indagado se o rapaz costumava fazer isso com todas as clientes.

O homem teria respondido: “algumas pedem para eu fazer”.

A suposta vítima ficou intimidada e continuou analisando o aparelho celular que teria ido comprar. Nesse momento, o atendente a teria chamado para irem a um lugar reservado da loja. Ela teria se negado, saído do local e ligado para seu pai, que fez contato com a GM. A moça chorava muito e manifestou interesse em registrar um boletim de ocorrência. O suposto molestador recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.