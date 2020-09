Funcionários descobrem plantação de maconha em área de preservação

Na tarde desta quarta-feira, 2 de setembro, a Guarda Municipal de Araucária foi chamada pelo gerente de uma empresa localizada no bairro Barigui, após funcionários da empresa que fazem a manutenção de uma área de preservação permanente (APP) encontrarem uma plantação de maconha. A área do plantio fica próxima ao rio Barigui, e pertence à empresa. No local havia 16 pés da planta.

Os guardas fizeram uma caminhada de aproximadamente 1.600 metros pela mata, que é bastante fechada e bem preservada, até às margens do rio, acompanhados pelo gerente e o funcionário que encontrou a plantação. As plantas foram arrancadas, e segundo a GM, apesar de serem novas, apresentavam boas condições para se desenvolverem devido ao local em que foram plantadas. Os pés de maconha foram recolhidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil.

Publicado na edição 1228 – 03/09/2020