Furtam sapatos e vão parar na Delegacia

Na manhã de sexta-feira, 26 de junho, uma equipe da Guarda Municipal foi solicitada por um vigilante de uma loja localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, onde ele teria detido um homem que havia praticado um roubo. No local, o segurança relatou que dois homens haviam furtado alguns pares de sapatos, e que um deles teria conseguido fugir.

Com as características do segundo suspeito, a GM iniciou buscas pelas redondezas e conseguiu encontrá-lo. Um dos homens confessou às equipes que havia negociado parte dos produtos furtados com um taxista do Terminal Central. Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

Quando às equipes ainda estavam na Delegacia, o taxista que supostamente teria comprado parte dos produtos, foi até lá e apresentou sua versão dos fatos, já que havia sido acusado por um dos suspeitos pelo furto.

Foto: divulgação