Furtou mercadorias e escondeu no carrinho infantil

A Polícia Militar foi acionada no sábado, 7 de março, por volta das 22 horas, para atender uma situação de furto em um supermercado localizado no Centro. Segundo o solicitante, um casal havia escondido alguns produtos dentro do carrinho de mercado, no compartimento próprio para crianças.

O fiscal viu quando o casal passou pelo caixa e percebeu que no carrinho havia vários itens, que não foram colocados na esteira para serem pagos. Na saída da loja, o fiscal abordou o casal e chamou a polícia. O homem e a mulher foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Araucária, onde foram adotadas as medidas inerentes ao caso.

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020