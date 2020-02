Gapar treina duro para retomar jogos da Segundona

O time do Gapar, que vem se destacando no Campeonato Municipal de Futebol Amador da 2ª Divisão – Segundona, segue firme com os treinamentos até que o campeonato seja retomado, no dia 15 de fevereiro. O time fez um amistoso em Contenda no domingo, dia 2, contra o time daquela cidade, e apesar de ter perdido a partida por 3X2, se saiu muito bem em campo.

A equipe recebeu muitos elogios pela qualidade técnica, disciplina e lealdade que apresentou em campo. “Perdemos por uma falha da zaga, mas são coisas que acontecem no futebol”, comentaram os dirigentes.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020