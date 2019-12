Garanta carne de qualidade e com preço acessível no Açougue Bela Vista

As festas de final de ano estão chegando, e nesse momento vem aquela preocupação: onde comprar as carnes para o churrasco? Pensando em ajudar na organização da festa em família ou na confraternização da sua empresa, o Açougue Bela Vista já preparou uma vitrine cheia de carnes de qualidade e os melhores cortes da cidade, com ótimos preços. É de encher os olhos! São várias opções, além de uma grande variedade de acompanhamentos.

E para quem não quer se incomodar com os preparativos, o Açougue Bela Vista facilita a vida, temperando a carne e entregando no local do seu evento. “O cliente liga, faz sua encomenda e nós cuidamos de tudo para que seu churrasco saia perfeito. É uma comodidade nessa época de correria de final de ano”, comenta o proprietário Rivair de Jesus. Ele lembra que o cliente sempre sai satisfeito por ter a certeza de que está comprando uma carne de qualidade e com um preço justo.

Tradição

O Açougue Bela Vista tem 10 anos de tradição na cidade e se destaca pela constante busca em melhorar cada vez mais, para atender a todos com qualidade e um bom atendimento. É uma década servindo os clientes e ajudando a transformar os momentos especiais, seja em família ou entre amigos. “Nós da equipe Bela Vista desejamos a todos nossos amigos e clientes um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Esperamos contar com vocês em 2020”, convida Rivair.

Serviço

O Açougue Bela Vista fica na rua Capivari, 126, jardim Iguaçu e o telefone é 3607-4973.

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: Jornal O Popular

Publicado na edição 1194 – 19/12/2019