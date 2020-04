Garotinha Jhulia precisa de ajuda para vencer a leucemia

Jhulia Emanuelly Soek Fernandes é uma menina de apenas 6 anos que luta contra a Leucemia Linfóide Aguda (LLA), um tipo de câncer do sangue e da medula óssea que afeta os glóbulos brancos. A doença foi descoberta em fevereiro deste ano, e oito dias depois, ela já iniciou a quimioterapia. Segundo a mãe Denise, Jhulia tem respondido bem ao tratamento, porém, as dificuldades financeiras já começaram a surgir.

A mãe conta que a partir do diagnóstico da doença, teve que parar de trabalhar para cuidar da filha e, desde então, não tem recebido salário. “Estou registrada, mas sem salário, eu já dei entrada no pedido de afastamento pelo INSS, mas por conta da pandemia do coronavírus, as perícias estão temporariamente suspensas. Tenho mais uma filha de 9 anos para sustentar, e só estamos contando com a ajuda das pessoas, que tem doado alimentos, materiais de higiene e outras coisas. A Jhulia também recebe muita ajuda da ONG Espaço Vida Araucária (EVA)”, comentou Denise.

Mas a principal necessidade da família atualmente é para suprir as despesas do tratamento. “A Jhulia está fazendo as quimioterapias no Hospital de Clínicas, em Curitiba, e como sua imunidade está baixíssima, não estamos indo de ambulância, e sim de carro próprio, o que demanda de mais gastos, que no momento não temos condições de arcar”, lamentou.

Diante dessa dificuldade, a família da Jhulia está divulgando uma conta bancária, para que as pessoas contribuam, com a quantia que puderem. “Toda ajuda será bem-vinda, e ficaremos imensamente agradecidas”, disse a mãe.

Serviço

Banco Bradesco

Agência 2022-2

Conta Poupança: 1001323-2

CPF: 109.182.919-50

Jhulia Emanuelle Soek Fernandes