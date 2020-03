Gatunas tentam garantir a Páscoa, mas levam a pior

Quatro pessoas foram detidas após roubarem vários ovos de Páscoa da marca Kinder Ovo, em um supermercado localizado à beira da rodovia do Xisto, no Centro. Na tarde de terça-feira, 10 de março, uma equipe da Guarda Municipal fazia rondas pelas imediações, quando foi abordada por um funcionário do estabelecimento. Segundo ele, duas mulheres haviam roubado os chocolates e saído correndo do local.

Os guardas chegaram a ver as mulheres entrando em um veículo Siena vermelho, mas antes mesmo que iniciassem a fuga, acabaram detidos. Dentro do carro havia outro casal dando cobertura às mulheres. Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil onde ficaram à disposição da autoridade de plantão.

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020

Foto: divulgação