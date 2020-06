Genildo Carvalho, secretário de Governo de Hissam, é internado com suspeita de COVID-19

O secretário de Governo do Município de Araucária, Genildo Carvalho, foi internado na tarde desta segunda-feira, 29 de junho, após realizar uma tomografia que constatou que 80% de seu pulmão estava comprometido em razão de uma pneumonia.

Genildo, como se sabe, é irmão de Geraldo Carvalho, que teve diagnóstico positivo para COVID-19 e esteve internado no Hospital do Rocio ao longo dos últimos dias.

De acordo com o apurado por nossa reportagem, Genildo vinha apresentando sintomas de síndrome gripal ao longo dos últimos dias. Ele chegou a realizar um exame para verificar se estava com COVID, isto quando o irmão testou positivo. Este exame, porém, apresentou resultado negativo.

Porém, Genildo começou a apresentar os sintomas gripais após a coleta do primeiro exame, o que o obrigou a realizar nova coleta, cujo resultado ainda não foi divulgado. Neste ínterim Monica Carvalho, esposa de Genildo, também começou a apresentar sintomas gripais e foi testada para o novo coronavírus. O resultado saiu nesta segunda-feira (29) e confirmou que ela é portadora do vírus.

Genildo, que estava em isolamento desde a semana passada, apresentou piora de seu quadro no final de semana, com certa dificuldade para respirar, perda de paladar e muita dor pelo corpo. Hoje, sem condições de permanecer em casa, ele foi levado até o Pronto Atendimento COVID para uma consulta. Lá, o médico solicitou uma tomografia, que demonstrou que 80% de seu pulmão estava comprometido. Diante do quadro, a equipe médica do PA Covid solicitou vaga para internamento do secretário de Governo, a qual foi disponibilizada no início da noite. Ele está sendo transferido para um leito de UTI no Hospital do Rocio, em Campo Largo.

A mãe de Genildo, Ilda Carvalho, também apresenta sintomas gripais graves, sendo que ela também teria sido encaminhada para internamento. O padrasto de Genildo, José Arildo Vieira, está internado no Hospital do Rocio com sintomas típico de COVID.