Gestantes da área rural são vacinadas contra a febre amarela

As cinco equipes das Unidades Básicas de Saúde da Família realizaram recentemente a vacinação contra febre amarela das gestantes da área rural do município. Ao todo, 58 gestantes foram vacinadas. Segundo o departamento de Atenção Primária, o meio rural é uma área de risco assim como matas, rios, cachoeiras, parques e florestas, devido à presença de mosquitos vetores silvestres, que são os transmissores do vírus. Por isso é tão importante a ação de busca ativa e vacinação de todas as gestantes.

Evidências científicas demonstraram que vacinas como febre amarela e tríplice viral não causam danos fetais, por este motivo e por precaução, em situação de surto da doença, as gestantes, independentemente da idade gestacional, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação devem considerar o risco de adquirir a doença e, por causa disso, vacinar. É o serviço de saúde quem deve avaliar, caso a caso, o risco/benefício da vacinação.

Na UBSF Nossa Senhora Aparecida, na região do Lagoa Grande e na UBSF Dona Hortência, no Capinzal, foram vacinadas 16 gestantes. A UBSF Colônia Cristina também apresentou o mesmo número. Na região da UBSF Pedro Woinarowcz, no Fazendinha e na UBSF Rio Abaixinho foram realizadas 11 vacinas. Já na UBSF Santa Terezinha, no Guajuvira, e na UBSF Boa Vista foram nove as gestantes que receberam a vacina. Na região da UBSF Nossa Senhora das Graças, localidade do Tietê, e na UBSF Professora Ana Clara Taborda Cubas, na região do Onças, foram realizadas seis vacinas em gestantes.

A febre amarela é uma doença infecciosa causada por vírus transmitido por mosquito da dengue e pode se manifestar por febre, dor de cabeça, calafrios, dor no corpo, amarelão, fraqueza e com alto risco de morte em suas formas graves.

Texto: assessoria

Foto: divulgação

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020