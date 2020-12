Ginastas de Araucária mandaram bem na Copa Paraná Online

Compartilhe esta notícia

Ginastas de Araucária fizeram bonito e se destacaram na competição online. Foto: divulgação

Embora desde março a pandemia tenha afastado as ginastas de Araucária das competições presenciais, elas mantiveram os treinos em casa, e se destacaram em campeonatos online. Participaram, por exemplo, de um desafio artístico online, organizado pela Federação Paranaense de Ginástica, e de um festival online organizado pela técnica da equipe Gabriela Cristina Magalhães Alves. Mais recentemente, entre os dias 21 a 28 de novembro, as ginastas competiram na Copa Paraná Online, outro evento oficial da Federação. Cada grupo competiu na sua própria cidade e a transmissão foi feita pela equipe técnica de cada clube. O público assistiu ao evento ao vivo, pelos canais do Youtube e Facebook.

Araucária participou nas categorias Pré infantil com as atletas, Ana Júlia, Aysla Eduarda, Bianka Yasmim, Emanuelly Sista, Julia Fernanda, Natália Luciano, Raphaely Soares; na categoria infantil com Ana Luísa, Emanuelle Jordana, Isabelly Lima e Lara Kaminski; no juvenil com Gabriela Malaquias, Julia Valindorff, Lana Maia, Luiza Martins, Yasmim Gonçalves; e no adulto com a ginasta Milena Olegar. Como se tratava de uma competição, algumas atletas se destacaram em suas categorias, entre elas Natália Luciano, na categoria pré infantil, que foi vice campeã, e Emanuelly Sista, que ficou em 8° lugar. A atleta Gabriela Malaquias ficou em 4° lugar na categoria juvenil nível 2, Milena Olegar em 8° lugar na categoria adulto nível 2, Isabelly Lima em 10° na categoria infantil e Luiza Martins em 4º lugar no Juvenil nível 3.

“Eu, como treinadora, fiquei muito feliz com o resultado de todas as ginastas. A modalidade tem um nível altíssimo no estado do Paraná e a competição teve mais de 290 atletas inscritas em todo o estado. Diante de um ano tão atípico, em que a maior dificuldade era ter psicológico para reagir e enfrentar o distanciamento, as ginastas foram muito fortes e persistentes em todos os sentidos, e lógico, com um apoio incrível de suas famílias, que me deixaram entrar em suas casas a cada aula online. O apoio e incentivo da Secretaria de Esportes de Araucária também foram fundamentais para que conseguíssemos encerrar o ano com chave de ouro e com muita energia para continuar trabalhando e enfrentando esse momento delicado que o mundo está vivendo.”, disse a técnica Gabriela.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020