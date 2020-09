GM age rápido e consegue salvar bebê de 16 dias que havia se engasgado

O treinamento em primeiros socorros pelo qual passam os guardas municipais de Araucária foi vital para salvar a vida de uma bebê no final da noite deste sábado, 5 de setembro.

De acordo com o relatório da ocorrência, a equipe da Guarda Municipal foi acionada por uma moradora da Avenida Avestruz, no bairro Capela Velha. Ela relatou que sua filha de apenas 16 dias havia se engasgado e que não estava conseguindo fazer com que a criança voltasse a respirar. Rapidamente a viatura que atendia a região foi deslocada para a casa da solicitante.

No local, mãe e filha foram colocadas na viatura e encaminhadas ao pronto atendimento infantil, que fica anexo ao Hospital Municipal de Araucária (HMA), sendo que no trajeto os guardas já iniciaram os procedimentos de primeiros socorros para desengasgar a bebê.

Paralelamente a isso, a equipe da central de atendimento da Guarda Municipal estava em contato com o pronto atendimento para informar sobre a chegada da paciente encaminhada pelos guardas.

Quando a viatura estacionou no pronto atendimento a equipe médica do HMA já estava esperando pelo bebê. Ainda conforme o relatório, graças aos primeiros socorros prestados pelos guardas, a criança já estava conseguindo respirar quando chegou ao hospital. Mesmo assim, por precaução, a neném ficou em observação e seria submetida a exames antes de ser liberada para retornar para casa com a mãe.