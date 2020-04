GM age rápido e prende homem que foi armado atrás da ex-mulher. Ocorrência acabou em troca de tiros

A Guarda Municipal evitou na madrugada deste domingo, 5 de abril, o que poderia ter sido mais um caso de feminicídio em Araucária, conseguindo prender Valdivino Pinto Ribeiro, 61 anos, que – armado – foi atrás da ex-mulher, no condomínio em que esta reside, na rua Nossa Senhora dos Remédios, no bairro Fazenda Velha.

De acordo com informações dos guardas que atenderam a ocorrência, a equipe foi acionada pela ex-mulher, que tinha em seu benefício uma medida protetiva. Ela informou que o ex estaria nas redondezas a ameaçando. Já dentro do condomínio, Valdivino, mostrando um revólver, também teria intimidado uma pessoa que o viu pulando o muro para dentro do pátio.

Ao chegar ao local, a GM municipal constatou que Valdivino teria se assustado com a presença dos guardas e pulado novamente o muro do condomínio, desta vez para o lado de fora. A equipe então foi em seu encalço e orientou que ele parasse. Valdivino, além de não acatar a ordem, ainda sacou a arma e começou a atirar nos guardas.

A equipe então reagiu e conseguiu conter Valdivino, que foi alvejado com um tiro na perna e outro na lombar. Ao lado dele estava o revólver que usou para atirar nos guardas, um calibre 32 com três munições disparadas e outras três picotadas.

Tão logo foi confirmado que Valdivino já não oferecia mais risco à equipe, a GM acionou o SIATE, que prestou os primeiros socorros à Valdivino e o encaminhou ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Lá, ele passou por cirurgia e se estado era considerado estável.

Valdivino deve responder agora por quebra de medida protetiva e tentativa de homicídio contra os guardas municipais. Felizmente, nenhum GM se feriu durante a ação.