GM apreende adolescente acusado de estupro e roubo no Costeira

Por volta das 6 horas deste sábado, 4 de abril, um morador acionou a Guarda Municipal após ter ouvido pedidos de socorro vindos da rua Bernardino Lemos, no bairro Costeira. A equipe se deslocou e chegando no endereço indicado, encontrou uma jovem, chorando desesperadamente. Ela relatou que estava indo para o trabalho, quando foi abordada por um homem, que a arrastou à força para um terreno baldio abandonado e começou a abusar dela sexualmente. Disse também, que após cometer o abuso, ele roubou seu celular e deixou o local.

A viatura rapidamente saiu em patrulhamento, já com as características do suspeito em mãos, e ainda nas proximidades abordou um adolescente de 17 anos, com um aparelho celular de cor rosa, que foi reconhecido pela vítima. Apesar de ainda estar em estado de choque, a jovem reconheceu o suspeito como autor do estupro. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.