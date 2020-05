GM apreende dois menores que roubaram comércio no Capela Velha

Dois menores assaltaram um comércio localizado na avenida Avestruz, bairro Capela Velha na noite de sexta-feira, 1ºde maio, e acabaram sendo apreendidos pela Guarda Municipal. A dupla invadiu o estabelecimento e fez ameaças a todos. Um deles estava armado com um simulacro de pistola e deu uma coronhada na cabeça da balconista. Os dois fugiram depois, levando dois celulares e uma quantia em dinheiro. Na fuga, um dos suspeitos deixou cair um carregador de pistola, que permitiu aos guardas municipais descobrir que a arma era falsa.

A equipe rapidamente iniciou buscas pelas redondezas e nas proximidades encontrou um grupo de pessoas rendendo um dos acusados. Ele era morador da cidade de Campo Largo e confessou que seu comparsa morava na rua Pavão, no mesmo bairro. Os GMs foram até o endereço e encontraram o outro adolescente. No momento da abordagem, familiares do mesmo investiram sobre a equipe, tentando evitar a apreensão. Os ânimos se exaltaram e a GM teve que dar um disparo de arma não letal para cima, para conter a confusão. Um dos celulares e uma parte do dinheiro foram recuperados. Os dois menores foram encaminhados para a Delegacia, para os procedimentos cabíveis. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a ocorrência.

Foto: divulgação