GM apreende dois veículos com alerta de furto e prende um homem por receptação

Uma equipe da Guarda Municipal, em patrulhamento preventivo na noite desta quarta-feira, 22 de julho, se deparou com um veículo Mitsubishi Lancer de cor prata, que havia colidido com algumas árvores da rua Miguel Bertolino Pizzatto. Não havia nenhuma vítima no local, mas ao checar as placas do veículo, a GM descobriu que o mesmo havia sido roubado. O serviço de guincho foi acionado e levou o Lancer para a Delegacia, para as medidas cabíveis.

Assim que a equipe deixava a Delegacia, viu um Fiat Uno Vivace de cor branca, na rua Carlos Cavalcanti, no Centro, e o condutor, ao avistar a viatura, saiu em alta velocidade, o que chamou a atenção dos agentes, que saíram no seu encalço. Mesmo com o acionamento dos sinais luminosos e sonoros da viatura, o homem não parou. Ele acessou a Rodovia do Xisto, fugindo por cerca de três quilômetros, e quando tentou acesso a uma estrada rural, foi alcançado pela equipe e abordado.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, porém, ao confrontar a placa do veículo com o número do chassi, constatou-se que o Uno era clonado, e estava com alerta de furto. Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil para providências.

Foto: divulgação