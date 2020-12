GM apreende pássaros em cativeiro e prende duas pessoas

Compartilhe esta notícia

Gaiolas e aves apreendidas foram encaminhadas para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Foto: divulgação

Durante um patrulhamento pelo bairro Capela Velha nesta segunda-feira, 30 de novembro, para averiguar uma denúncia de crime ambiental, a Guarda Municipal se deparou com um suspeito em frente a uma residência, com diversos pássaros silvestres, sem documentação legal para criá-los. A equipe também localizou uma armadilha, conhecido como alçapão, para capturar pássaros, e constatou suposto maus tratos pelo estado de higiene em que estavam as gaiolas.

As aves e gaiolas foram recolhidas e encaminhadas para a Secretaria de Meio Ambiente. No trajeto, a GM flagrou outro cidadão com pássaros, alguns deles sem anilhas e documentos. As aves também foram apreendidas e encaminhadas à SMMA, onde os proprietários deverão comparecer e comprovar a legalidade das aves para poder reavê-las, caso contrário, não terão as aves de volta e ainda serão multados de acordo com a legislação ambiental vigente.

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020