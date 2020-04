GM atende alarme falso em banco no Centro

A equipe Apoio Delta da Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento pela avenida Dr. Victor do Amaral, no Centro, na segunda-feira, 20 de abril, quando percebeu que uma grande nuvem de fumaça saía do no interior do Banco Santander. A GM tomou todas as precauções de segurança e solicitou apoio de outras guarnições.

Foi montado um grupamento juntamente com os policiais militares, que adentrou o banco, vistoriou os espaços que davam acesso, porém, ninguém foi encontrado, e a princípio, não foi registrada nenhuma violação dos equipamentos.

Foto: divulgação