GM atendeu três agressões contra mulheres em um único dia

O sábado, 25 de julho, foi marcado por várias situações de violência familiar contra mulher em Araucária. Ao todo, foram presos três suspeitos. Na primeira situação a Guarda Municipal recebeu denúncia de que no bairro Thomaz Coelho um homem havia agredido sua esposa e a arrastado com seu veículo. A equipe esteve no local e encontrou a mulher deitada na rua Leocádia Skczipek, com ferimentos pelo corpo, e uma fratura na perna e joelho direito. O Samu foi acionado, fez o primeiro atendimento e encaminhou a vítima para o Hospital do Trabalhador.

Com informações sobre o agressor, a GM descobriu que ele estava conduzindo um veículo VW Santana Quantum, de cor branca, e saiu à sua procura. Duas viaturas efetuaram o patrulhamento pelo bairro e o suspeito foi localizado, e ao ver a viatura, tentou empreender fuga, mas foi abordado. O homem negou a versão da companheira, porém, diante do testemunho de pessoas que presenciaram as agressões, acabou sendo preso e levado à Delegacia.

Em outra situação, um rapaz que era procurado pela justiça chegou na casa da mãe alterado e a empurrou de forma violenta. A irmã do homem fez contato com a GM, que enviou uma viatura. Ao chegar na rua Ana Saliba Nassar, no bairro Fazenda Velha, a equipe encontrou a vítima para fora do portão da residência, bastante amedrontada, e no terreno estava o agressor, discutindo e ameaçando seu irmão. Ele foi abordado, mas não obedeceu a ordem, sendo necessário contê-lo. A mãe e o irmão do agressor decidiram representar contra ele, que foi conduzido para a DP. Ao checar sua ficha, constatou-se que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Outro homem foi preso com base na Lei Maria da Penha, na rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, no bairro Passaúna. Um cidadão ligou na Central da GM e disse que estava sendo ameaçado por um vizinho, depois de intervir na briga do casal. A equipe foi até o endereço e conversou com as partes. A esposa disse que o seu companheiro é usuário de entorpecentes e havia saído para comprar drogas e quando retornou à residência, passou a agredi-la com chutes e também desferiu um soco no seu rosto. Contou ainda, que só conseguiu se livrar as agressões, graças a intervenção do vizinho. Diante dos fatos, o homem foi abordado, e na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, porém, a esposa entregou aos agentes uma embalagem com maconha, afirmando ser do marido. A vítima mostrou interesse em representar criminalmente contra o seu companheiro, e assim, ele foi encaminhado à DP para providências cabíveis.

