GM e PM atenderam centenas de denúncias de aglomerações e badernas

A recomendação de evitar aglomerações para conter a propagação do novo coronavírus continua valendo, mas ainda é preocupante o número de pessoas que insistem em desrespeitar as recomendações dos órgãos de saúde. Em Araucária, por exemplo, o final de semana foi tenso para a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que atenderam inúmeras denúncias de aglomerações e de locais que estavam funcionando, em desobediência aos decretos municipal e estadual.

Na GM, reclamações contra distribuidoras de bebidas e bares abertos, com aglomerações de pessoas e som alto, lideraram as chamadas. Entre sábado, dia 4, e domingo, 5, foram atendidas mais de 30 ocorrências, incluindo ainda agrupamentos de pessoas em praças e bosques, nas frentes de comércios e em festas particulares. Em todos os casos, os responsáveis foram notificados e orientados sobre as determinações dos decretos.

A PM também registrou várias chamadas relacionadas à Infração de Medida Sanitária Preventiva. No total, foram 22 ocorrências em estabelecimentos comerciais. Segundo a PM, a grande maioria foi advertida e orientada sobre o Decreto Municipal que recepcionou o Decreto Estadual 4317. Também foram registradas 65 chamadas por perturbação do sossego em residências.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1220 – 09/07/2020