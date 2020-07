GM notifica empresa por crime ambiental

Na tarde de sexta-feira, 17 de julho, a Guarda Municipal de Araucária recebeu uma denúncia de descarte de óleo em um córrego que deságua no Rio Passaúna, próximo a uma empresa na PR 423. A equipe ambiental foi até o local e constatou o fato, porém, de imediato os agentes não conseguiram identificar a origem do óleo.

A guarnição então fez contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que enviou técnicos até o endereço. Estes, juntamente com os GMs, entraram no pátio da empresa que fica às margens da rodovia, com autorização da gerência.

No terreno da empresa havia algumas irregularidades, tais como canalização do córrego, terraplanagem na área de preservação permanente e descarte de óleo em galeria que vai até o córrego. Diante dos fatos, a empresa foi notificada e um representante deverá comparecer à Secretaria do Meio Ambiente para esclarecimentos.

Foto: divulgação