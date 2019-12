GM prende dois por suspeita de furto

No final da tarde de sexta-feira, 13 de dezembro, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender um furto de passageiros dentro de um ônibus do TRIAR que passava pela rua das Flores, no bairro Campina da Barra. Mas o ladrão se deu mal, porque populares reagiram e seguraram o homem até a chegada da viatura. Ao consultar o nome do suspeito no sistema de segurança, constatou-se que ele era procurado pela justiça, com dois mandados de prisão em aberto. O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Na manhã de domingo, dia 15, a GM atendeu outra ocorrência, desta vez no jardim Alvorada, um comerciante chamou a equipe porque o alarme do seu restaurante estava disparado, e pelas câmeras de monitoramento, ele visualizou um suspeito dentro do seu estabelecimento. A viatura iniciou rondas pela região e se deparou com o indivíduo, carregando diversos objetos em uma bicicleta, e um outro saco caído na rua. Ao perceber a presença da viatura da GMA e da moto do vigilante da empresa, tentou fugir, mas foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Foto: divulgação