GM prende dupla que arrombou carro em estacionamento

Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Municipal na tarde de segunda-feira, 27 de janeiro, por volta das 13h30, no antigo NIS. A equipe recebeu a denúncia de que dois sujeitos haviam quebrado o vidro de um veículo Gol que estava estacionado nos fundos do local. A GM fez buscas pela região e localizou a dupla, com equipamentos de som automotivo. Um deles chegou a largar os objetos quando percebeu a presença da viatura. Quando questionados sobre a procedência dos objetos, eles acabaram confessando o furto.

O proprietário, que havia deixado o veículo quebrado no estacionamento e saído para chamar um mecânico, reconheceu os equipamentos. Os suspeitos foram detidos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o proprietário, que prestou queixa pelo furto e dano ao seu veículo.

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020