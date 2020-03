GM prende dupla que tinha feito a limpa em uma casa em Contenda

Nesta quinta-feira, 5 de março, por volta das 14h, uma viatura da Guarda Municipal de Araucária se deslocava na rodovia do Xisto, quando um Corsa Classic branco fez uma tentativa de desvio pela Estrada dos Tropeiros, para não passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal. Quando percebeu a viatura da GM, acabou retornando para a pista, em uma manobra brusca.

Policiais da PRF deu comando para a viatura parar, porém, o motorista não acatou a ordem e fugiu. A viatura da GM saiu no encalço e conseguiu fazer a abordagem. No interior do veículo foram localizados diversos produtos como televisores, celular, bicicletas, botijões de gás, máquinas, ferramentas, entre outros, roubados de uma residência, em Contenda. O Corsa tinha placas da cidade de Almirante Tamandaré e estava com inúmeras pendências nos documentos, porém, sem alerta de furto e roubo.

Na consulta aos nomes dos dois ocupantes do carro no sistema SESP, constatou-se que ambos tinham diversas passagens pela polícia. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos, para as medidas cabíveis.

Foto: divulgação