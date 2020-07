GM prende foragido da justiça

Na manhã desta quinta-feira, 16 de julho, a Guarda Municipal de Araucária foi atender uma denúncia de aglomeração de pessoas na rua Fernando Suckow, no Centro, e acabou prendendo um foragido da justiça. A equipe abordou o grupo e não encontrou nada de ilícito com eles, porém, ao checar os nomes no sistema SESP, constatou que um deles era procurado pelo crime de tráfico de drogas.

Diante do fato o sujeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Os demais abordados foram liberados no local.