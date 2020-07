GM prende homem com 12 invólucros de crack

Equipe Apoio Bravo da Guarda Municipal fazia um patrulhamento preventivo pelo bairro Iguaçu, na noite de terça-feira, 14 de julho, quando percebeu três homens suspeitos na esquina da avenida Brasil com a rua Alagoas, em um suposto ponto de tráfico. O trio ficou incomodado com a presença da viatura, e um deles tentou esconder algo, mas a equipe percebeu. Na abordagem e revista pessoal a GM encontrou com um deles, 12 invólucros de crack e também a quantia de 27 reais em notas trocadas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para providências necessárias. Os outros dois indivíduos foram revistados, e como não tinham nada de ilícito, foram liberados.

Publicado na edição 1221 – 16/07/2020

Foto: divulgação