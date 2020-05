GM prende homem com drogas e carro roubado

Equipes da Guarda Municipal de Araucária receberam informações da GM de São José dos Pinhais, sobre um veículo Chevrolet Ônix Joy rastreado, que havia sido roubado na quinta feira, 28 de maio, de um motorista de aplicativo, no bairro Boqueirão, em Curitiba.

Através de um Grupo de Whatsapp, formadob somente por guarnições de Curitiba e cidades da RMC, foi possível acompanhar, em tempo real, os lugares por onde o veículo circulava.

Ao chegar em Araucária, o Ônix foi interceptado pela GM, ainda na Rodovia do Xisto.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, porém, na checagem no interior do veículo, as equipes localizaram quatro tabletes de maconha, totalizando 2,8 kg aproximadamente, além de dois aparelhos bloqueadores de rastreador veicular.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para providências cabíveis.

Foto: GM Matiak