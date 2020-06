GM prende homem dirigindo embriagado e sem habilitação

Por volta das 21 horas de sábado, 30 de maio, a Guarda Municipal fazia um patrulhamento preventivo no jardim Arvoredo quando se deparou com um veículo Gol verde, com as luzes apagadas, fazendo zigue-zague na rua. A equipe então fez a abordagem, e o condutor teve dificuldade para desembarcar. Na revista pessoal e do veículo, nada de ilícito foi encontrado, porém, o homem estava em visível estado de embriaguez e não apresentou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), dizendo que não era habilitado.

A equipe do Trânsito foi acionada e fez o teste do bafômetro, que acusou a ingestão de álcool. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia, para providências. A GM ressaltou que dirigir sob efeito de álcool é crime previsto no Código Brasileiro de Trânsito, e a falta de habilitação para dirigir, está no artigo 309 deste código, com detenção de seis meses a um ano, ou multa.