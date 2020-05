GM prende hóspede de hotel acusado de assediar funcionárias

O hóspede de um hotel localizado na região central de Araucária foi detido pela Guarda Municipal na manhã desta quinta-feira, 14 de maio, acusado de assediar sexualmente, duas funcionárias do local. Uma delas relatou à equipe que quando estava limpando um dos banheiros do corredor, o homem chegou por detrás dela e a abraçou fortemente, tocou em seus seios, e em seguida tentou arrastá-la para um quarto dizendo “vamos fazer coisinhas”.

A mulher então teria atingido o agressor com um pano de chão que usava para a limpeza, momento em que teria conseguido se desvencilhar dele e correr em direção à escada. A vítima gritou por socorro, sendo acolhida por outros funcionários do estabelecimento, que acionaram a GM. Os guardas foram até o quarto onde se hospedava o suposto abusador, e lhe deram voz de prisão. Outra moça que trabalha no hotel também disse que, em dia anterior, este mesmo indivíduo a havia agarrado, utilizando a mesma tática. O homem foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, para as providências necessárias.

Foto: divulgação