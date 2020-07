GM prende suposto integrante de facção criminosa

Na terça-feira, 30 de junho, a Guarda Municipal de Araucária foi informada que um homem que se encontrava em um supermercado localizado no bairro Estação, estaria sendo procurado por vários crimes. Uma equipe se deslocou até o endereço e localizou um homem suspeito, saindo do estacionamento, cujas características batiam com as informações repassadas.

Os guardas municipais fizeram a abordagem e confirmaram a denúncia, através do sistema Infoseg. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para providências necessárias e cumprimento do mandado de prisão.

Foto: divulgação