GM prende um embriagado e outro procurado pela justiça

Uma equipe da Guarda Municipal patrulhava pela avenida Archelau de Almeida Torres, no bairro Cachoeira, na manhã deste sábado, 1º de agosto, quando percebeu um veículo Fiat Palio com quatro ocupantes, que fazia manobras de zigue-zague na via. Também observou, que em determinado momento, a porta do passageiro abriu, com o carro em movimento.

A GM acompanhou o Palio por alguns metros e fez a abordagem. Quando o condutor desembarcou, foi possível perceber que ele estava com sinais de embriaguez. Os agentes de Trânsito Municipal, foram acionados e o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou a ingestão de álcool. O homem recebeu voz de prisão.

Ao checar a documentação dele e dos demais ocupantes do veículo, a equipe constatou que um deles tinha contra si um mandado de prisão em aberto. O condutor e o homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências.

Foto: divulgação