GM recupera carro que estava sendo desmanchado em autopeças

Na segunda-feira, 30 de março, a Guarda Municipal de Araucária recebeu a informação de que havia um veículo Fox branco, com alerta de furto, e cuja localização via rastreador dava em uma oficina de autopeças, no bairro Estação. As equipes foram até o local e constataram inúmeras peças do veículo, que havia sido roubado no dia anterior, em Curitiba, já desmanchadas.

A GM acionou a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da capital, que recolheu as peças para perícia e andamento nas investigações. No momento do flagrante não havia ninguém no estabelecimento. O proprietário foi chamado para explicar porque um carro com indicativo de furto estava sendo desmanchado em sua loja, mas ele não compareceu no local.

Foto: Marco Charneski