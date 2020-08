GM recupera carro que havia sido roubado no interior do Paraná

Um veículo VW Polo preto, que havia sido roubado na segunda-feira, 17 de agosto, na rua Jorge Antônio Mansur, na região central, foi recuperado nesta quarta-feira, dia 19, pela Guarda Municipal. O caso teve início na cidade de Palmas, no interior do Paraná, quando a vítima foi abordada por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo, no município de Palmas, interior do estado. A dupla teria feito ameaças e obrigado ele a dirigir até Araucária. Na chegada o homem foi libertado, porém, teve o carro roubado.

A vítima acionou a Polícia Militar, relatou o ocorrido, e ainda repassou as características dos bandidos. Depois, pediu que a equipe o deixasse em um posto de gasolina, onde aguardaria a chegada de seus familiares. A PM chegou a fazer buscas pelas redondezas, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

Nesta quarta-feira, uma equipe da GM fazia patrulhamento pela rua Alfredo Parodi, próximo ao Colégio Marista, quando se deparou com um veículo suspeito parado na via. Ao checar as placas, que são de Santa Catarina, constatou que o mesmo havia sido roubado. O Polo foi entregue ao proprietário.

