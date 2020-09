GM recupera moto roubada e prende dois suspeitos

Moto foi recuperada e dois suspeitos que estavam no local foram detidos. Foto: divulgação

No final da tarde desta terça-feira, 15 de setembro, a Guarda Municipal recebeu a denúncia de que em um barracão localizado no bairro Thomaz Coelho, um homem teria sido visto entrando, pilotando uma motocicleta, e logo em seguida, teria saído correndo do local. A equipe foi até o endereço e flagrou dois homens dentro do barracão, parados ao lado da moto. Eles foram abordados e detidos.

Com um deles, que usava tornozeleira eletrônica, foi localizada uma pequena quantidade de maconha. Em consulta ao sistema, a GM constatou que a motocicleta estava com alerta de furto do dia 18 de agosto deste ano. A dupla e a moto foram levadas para a Delegacia de Araucária, para as providências cabíveis.

